Члены НКРЭКП, которые ответственны за долги по зарплате перед шахтерами, выписывают себе премии чаще, чем шахтеры госшахт получают зарплату.

Об этом заявил народный депутат («Европейская солидарность») Михаил Бондарь.

«Абсурд, но премии руководители НКРЭКП выписывают себе чаще, чем шахтеры «Волыньуголь» получают зарплату. 300 тысяч они получили вчера, еще 250 тысяч было в феврале и все это поверх зарплаты члена НКРЕКП в 200 тысяч гривен в месяц», - отметил Бондарь на своей странице в Facebook.

Он отметил, что шахтеры "Волыньуголь» и "Львовуголь" вынуждены чуть ли не ежемесячно пикетировать офис президента, чтобы им заплатили зарплату за январь, при том что эта зарплата составляет всего 15-16 тыс. грн.

«И в это же самое время назначены этим же президентом чиновники НКРЭКП за 1 день выписали себе премию по 300 тысяч на каждого. И это уже не первый раз - такие премии выписываются каждые 3 месяца за «выдающиеся заслуги», - возмутился надреп.

Он заявил, что подобные премии в условиях постоянных задержек зарплат шахтерам верх цинизма и дерзости.

"Зеленский и Шмигаль рассказывают сказки, что на зарплату шахтерам в бюджете нет средств, и тут же назначенные ими воры выписывают себе премии по 300 тысяч за раз. Позор", - подытожил Бондарь.

Напомним, в 2020 году члены НКРЭКП повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКП стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

7 апреля члены НКРЭКП решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью стимулировать высокоинтеллектуальную работу».