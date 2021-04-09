Украинский журналист Дмитрий Гордон в программе Гарри Табаха «On target» заявил, что взял бы интервью у нардепа Андрея Деркача, которого называют агентом РФ и обвиняют во вмешательстве в выборы США.

«Я не побоялся бы сделать интервью с Деркачом, абсолютно. Я с ним знаком. Чего тут бояться? Но у нас слишком разные политические взгляды, мы стоим на принципиально противоположных политических позициях», - говорит журналист.

По его словам, интервью с полковником ФСБ в запасе и одним из главарей «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) он делал «в содружестве с государством».

«Гиркин – это знаковый персонаж, через призму которого можно увидеть, что такое русский мир, какую беду он несет для цивилизации, для народов. И Гиркин же рассказывал, как он убивал украинцев», - отметил Гордон.

Также он признался, что с удовольствием взял бы интервью у президента РФ Владимира Путина.

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