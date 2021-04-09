Любые внутренние междоусобицы в Украине, пусть они возникают на языковой, религиозной или социальной почве, выгодные ее врагам, в частности Российской Федерации, ведь ведут к расколу государства. Так сказал в программе «Романенко. Беседы» журналист, политик и общественный деятель, Олесь Доний, добавив, что начала распрей заложила агентура КГБ в ультраправых организациях.

Гость программы объясняет, что подобно тому, как в Украине распространилась свастика и уважение к Гитлеру благодаря ультраправым организациям, появились и междоусобицы внутри государства благодаря спецслужбам РФ. Но деятельность последних касалась не только Украины. Как говорит Доний, «либераст» и «телераст» - это слова, которые использовали сначала против российских либералов, а потом уже перенесли их и на украинскую почву.

По мнению эксперта, эту стратегию можно было бы вполне успешно применить для переноса в Украину, например, европейских ценностей. В частности, так делала Польша в 1990-х годах, Украина же в то время привила себе что-то не то.

В этой ситуации состоялся парадокс, считает эксперт: чем больше Украина пытается отдалиться от России, тем больше к ней уподобляется. Так, агрессивность, консервативность и ненависть - это все то, что привнесено с российской стороны и усвоено украинской. Доний считает, что в мировоззренческом плане Украина превращается в Россию. И на вопрос, куда ведет этот путь, он однозначно отвечает, что никуда. Мол, в таком случае можно забыть о любых перспективах и продуктивности, взамен украинцы и дальше будут переезжать в Польшу и другие успешные страны. «Это реальность, потому что у нас становится не комфортно жить и это очень обидно», - рассуждает он.

Тем не менее, политик призывает, несмотря на неприятность и тяжесть ситуации, искать методы и способы выхода из нее. Мол, стоит использовать опыт школы и сделать работу над своими ошибками как после тяжелой контрольной. От этого зависит, какой шаг сделает общество - вперед или назад, прогрессивный или регрессивный.

Оценивая современную ситуацию в Украине, политик отмечает определенные прогрессивные сдвиги. Но, если взглянуть на них на фоне колоссального прогресса других государств, то говорится все же об общественном регрессе. «То есть, если автомобилей и холодильников больше - это технологический прогресс, но если улыбок не больше и вы боитесь выходить на улицу - это общественный регресс», - заключает Доний.

Напоминаем, Доний заявил, что украинская власть вполне соответствует принципам общества.

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