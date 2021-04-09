Переговоры в Минске ничего не дают, а любой президент, который попытается буквально выполнить политическую часть Минска - превратится в политический труп.

Об этом сказал политический обозреватель Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Всех все, по большому счету, устраивает. Вот, если нет обострения, по большому счету - всех все устраивает. Скажите, пожалуйста, Европе что самое главное в этой ситуации? Чтобы не было войны. Что самое главное России? России самое главное выйти из этой ситуации с красиво поднятым забралом. Но для этого надо, чтобы были буквально выполнены Минские соглашения. В том числе - политическая часть. Могут ли это сделать в Украине? Нет. Любой президент, который попытается буквально выполнить политическую часть Минска, превратится в политический труп”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что в свое время это понял Петр Порошенко, который называл себя одним из отцов Минских соглашений.

“В данной конструкции о чем сейчас ведутся переговоры? О том, что надо перенести столицу переговоров из Минска, к примеру, в Стокгольм. Что это даст, реально? Проблема же не в том, где собираются. Проблема зачем собираются”, - добавил Бизяев.

Как сообщала Politeka, Снегирев заявил о встрече ТКГ, что украинская делегация вряд ли согласится ехать в Минск.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что теперь Минские соглашения пробуют разбить по кластерам: гуманитарному, экономическому и так далее.



