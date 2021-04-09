Решение о выплате премий руководству НКРЭКП в размере 250 тыс. грн было принято поспешно из-за опасений увольнения нелегитимных членов комиссии по решению суда.

Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

"Понимая, что в ближайшее время решение суда придется выполнять, руководство НКРЭКУ решило напоследок урвать себе еще несколько миллионов гривен из бюджета. Поражает цинизм с которым руководство НКРЭКП принимает решение выплатить себе премии. Они обосновали это необходимостью стимулировать их высокоинтеллектуальную работу», - отметил Волынец.

По его словам, накануне состоялось заседание суда по его иску об увольнении 4 из 7 членов «независимого регулятора», которые незаконно занимают свои должности. Две недели назад суд по схожему иску уже признал, что у большинства членов НКРКП более года как истекли полномочия и они должны быть немедленно уволены, добавил Волынец.

Он подчеркнул, что последствия этой "высокоинтеллектуальной" работы членов НКРЭКУ мы терпим уже более года.

«В целом руководители государственного и отраслевого уровня задолжали работникам госшахт 1,8 млрд грн. Но глава НКРЭКП Тарасюк, прямо причастен к формированию долгов перед угольщиками, премирует себя на 300 тысяч гривен. На минутку, для работника госшахты эта сумма-зарплата за полтора года тяжелого, опасного для жизни и здоровья труда», - подытожил Волынец.

Напомним, в 2020 году члены НКРЭКП повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКП стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

7 апреля члены НКРЭКП решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью стимулировать высокоинтеллектуальную работу».