Украинский журналист Дмитрий Гордон поспорил с ведущим программы «On target», капитаном первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табахом о президенте США Джо Байдене.
«Мне нравятся его (Байдена, - ред.) шаги пока по отношению к Украине. Он мне нравится больше Трампа», - признался Гордон.
В ответ на это Табах заявил, что Байден урезал военную помощь Украине, которую предоставил Трамп.
«При Трампе было 308 миллионов, по-моему. Сейчас Байден урезал на 120 с чем-то – больше, чем в два с половиной раза. Сегодня ваши СМИ растрындели, что Байден пообещал и вот он выполнил – к вам пришло 30 Humvee машин еще военной помощи. Брехня, не могло это прийти. С отгрузкой, с покупкой, с организацией – я занимался этим в Польше. Это было сделано при Трампе, Трамп это сделал, а не Байден», - возмутился капитан первого ранга ВМС США в отставке.
В конце интервью Табах подарил Гордону шоколадку от Дональда Трампа.
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«Он лично меня попросил, чтобы я угостил вас», - сказал ведущий.
«Дам папе, он любит шоколад, тем более он за Трампа голосовал. Пусть теперь его и ест», - иронично поблагодарил журналист.
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