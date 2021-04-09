Политический расклад в США неизбежно сказывается на всём мире, и не в последнюю очередь на Украине. Кто во главе этого государства будет лучше для нашей страны: Байден или Трамп?

Свой вариант ответа на этот вопрос в программе «On target с капитаном Гари Табах» даёт известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Я считаю, что для Украины лучше Байден. Трамп не дал Украине ничего существенного. Он продолжал иметь дело с Россией. А я хочу, чтобы американцы сказали: пока вы не вернёте то, что украли у Украины, мы с вами дел иметь не будем. Если даже для самой Америки лучше Трамп, это не моё дело. Я гражданин Украины, и не обязан разбираться в американских делах – я хочу пользы для моей страны», - настаивает Гордон.

По его словам, если бы он сам был президентом США, то сделал бы всё, чтобы помочь Украине. Этого требует и справедливость, и взятые на себя обязательства.

«Из американских президентов я люблю Рональда Рейгана. Шеварднадзе мне рассказывал, как он в качестве министра иностранных дел СССР поехал на встречу с Рейганом. Рейган с порога назвал его представителем империи зла, но заявил, что будет с ним разговаривать», - вспоминает Дмитрий Гордон.

Ранее, как сообщает Politeka, он отметил высокие шансы Михаила Добкина на выборах мэра Харькова.

Также Гордон прокомментировал судебное решение по делу «Роттердам+».



