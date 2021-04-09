Правительство рассчитывает получить в нынешнем году 12 млрд грн от большой приватизации
Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко в интервью «Корреспонденту».
Министр напомнил, что Верховная Рада недавно приняла закон, разблокировавший большую приватизацию, и Фонд госимущества готовится ее запустить.
«В Фонде госимущества есть много объектов, которые за последний год ему передали. Общий расчетный объем поступлений от приватизации — 12 млрд грн», - сообщил Петрашко.
Среди объектов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, министр назвал Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», Объединенную горно-химическую компанию.
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«Одесский припортовый завод, который достаточно давно находится на этапе подготовки к продаже, Объединенная горно-химическая компания, Центрэнерго. Есть еще много предприятий в формате недвижимости или каких-то интересных объектов, которые могут изменить основной профиль», - рассказал Петрашко.
Напомним: глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что первые аукционы по продаже объектов большой приватизации состоятся летом.
Ранее министр Петрашко сообщил, что выступает против повышения налогов, и правительство сейчас не рассматривает какие-либо инициативы по этому направлению.