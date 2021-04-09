Визит Шевки Аджунера, который прилетал в марте в Украину, сопровождал специальный корпоративный секретарь. Аджунеру оплатили проживание, перелет, а также передвижения по городу. Соответствующие документы опубликовал на своей страничке в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.

Согласно этому документу, в марте этого года секретарь запросил у УЗ средства, которые должны были перечислить на корпоративную карту Шевки Аджунера – на проживание, питание и передвижение по городу. Переводчик с английского, а также материальное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, оплачивалось отдельно. Суммы в документы не указаны, но ранее Береза уже писал, что питание и авиаперелеты членов Набсовета обошлись УЗ в семь миллионов гривен за два года. Так что, по самым скромным оценкам, мартовский визит Аджунера обошелся УЗ в сотни тысяч гривен.

Также, по данным Березы, в Укрзализныце созданы целые структуры, которые обеспечивают функционирование Набсовета и обходятся Укрзализныце в миллионы ежегодно: Офис корпоративного секретаря и Служба обеспечения работы наблюдательного совета.

«Таким красивым и незатейливым маневром члены Набсовета обзавелись свитой, которую оплачивает государственная, но чертовски убыточная в последние годы «Укрзализныця» (…) Если в 2019 году на финансировании данного «важного» обслуживающего органа было потрачено 2 745 000 грн, то в 2020-м – уже 4 085 000 грн. Подчеркиваю: это не на Набсовет. А на людей, как-то помогающим им работать», - написал Береза.

Как известно, в марте Наблюдательный совет УЗ собирался, чтобы проголосовать за увольнение с должности главы УЗ Владимира Жмака: его уволили 17 марта, после того, как за это решение единогласно проголосовали все члены Набсовета.

Ранее премиями Наблюдательного совета, а также их лимитными корпоративными картами, заинтересовалась Временная следственная комиссия по УЗ, которую создали в Верховной Раде: глава ВСК Юлия Гришина обратилась в Кабмин и к бухгалтеру УЗ с просьбой предоставить документы о выплатах членам Набсовета и об их лимитных картах за три года, с разбивкой по месяцам. Как заявили в ВСК, катастрофическое состояние компании свидетельствует, что члены Наблюдательного совета не справлялись со своей работой, а соответственно, не имели права на денежные вознаграждения, которые им обеспечивали.