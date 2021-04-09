Украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, кто несет политическую ответственность за то, что тема диверсификации поставок газа так и осталась предметом обсуждений на ток-шоу.

«На самом деле это коллективная ответственность. Более того, что эта ответственность лежит не только на украинских политиках, но и на западных политиках, и на российских политиках. Россию все абсолютно устраивало. Запад говорил очень много о необходимости диверсификации, о необходимости различных моментов, связанных с тем, чтобы гарантировать Украине ее интересы при этой диверсификации, потом, соответственно, говорили о Третьем энергопакете, который потом Украина начала внедрять… Говорили о том, что они войдут как гаранты фактически, в консорциуме будут принимать участие. Все это оставалось только словами», - говорит эксперт.

Бондаренко отмечает, что природа Европейского союза спекулятивная по своей сути.

«Мы слишком много внимания уделяем мифам о принципиальности, о принципах, на которых базируется Европейский союз. Принципы, на которых базируется Европейский союз, это не более чем спекуляция. Природа Европейского союза спекулятивная по своей сути. Это в первую очередь объединение негоциантов, а не объединение, скажем так, политиков», - сказал он.

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