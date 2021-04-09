В начале 2009 года в Украине сложилась новая политическая конфигурация, которая допускала раздел власти и влияния между группировками Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Но в мае этого года покинул свой пост глава Секретариата президента Украины Виктор Балога, один из самых влиятельных людей в стране. Помешала ли эта отставка заключить соглашение между различными силами?

Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» комментирует политолог, кандидат исторических наук Кость Бондаренко.

«Балога слишком много взвалил на себя, и эта ситуация, наверное, стала для него последней соломинкой, которая ломает хребет верблюда. Он взял на себя очень много негатива, его считали временщиком, который управляет самим Ющенко. На определённом этапе Балога стал раздражать Ющенко – своего кума, своего близкого друга. И тот решил заменить его на Веру Ульянченко, более незаметную в политическом плане фигуру», - рассказывает историк.

По его словам, Ульянченко имела большое аппаратное влияние, но была менее публичной, и за ней числилось меньше негатива. В дальнейшем она так и осталась незаметным аппаратчиком. Но в этой должности она пробыла всего полгода – при том, что сама по себе она, по мнению Бондаренко, очень сильный политик.

«Ющенко к тому времени уже понимал, что ему ничего не светит. Ему приносили данные социологических опросов. Но не идти на выборы он не мог, хотя, на самом деле, это было бы выходом из ситуации. А идти на выборы – значит обрекать себя на поражение», - отмечает Бондаренко.

Ранее, как сообщает Politeka , он рассказал о том, когда украинцы ощутили на себе экономический кризис 2008 года.