Свою первую кибервойну Россия начала ещё в 2007 году против Эстонии, когда там перенесли на другое место «Бронзового солдата». Эта война была призвана дискредитировать идею электронного общества.

О тогдашних событиях в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказывает издатель, общественный деятель и блогер, председатель экспертного совета Войск связи Вооруженных сил Украины Эллина Шнурко-Табакова.

«В то время была масса историй о том, как страдает памятник великому подвигу советского народа. Сочетание технических проблем с информационными вбросами приводит человека в эмоциональный стресс. В первую очередь это касается тех, у кого нет интернета, и кто получает всю информацию по телевизору. Его цепляют на эмоции», - говорит она.

По её мнению, Украина столкнулась с подобными действиями не в 2014 году, а гораздо раньше. Подобные атаки Россия предпринимала и против неё, и против других стран, просто Украина оказалась более заметна.

«Россия долгое время готовилась к кибервойне и проверяла реакцию международного сообщества. Говорят, что в 2014 году мир изменился – но сейчас он меняется после каждого нового случая агрессии. То где-то подрисуют свастику, то «Правый сектор» объявят победителем украинских выборов», - отмечает Эллина Шнурко-Табакова.

Ранее, как сообщает Politeka , Яника Мерило рассказывала о кибервойне против Эстонии.