Налог на выбросы СО2, который платят украинские предприятия, должен направляться на модернизацию промышленности. Это позволит Украине сократить выбросы парниковых газов, сохранить свои предприятия и приумножить рабочие места. Долги перед инвесторами «зеленой» энергетики государство должно покрывать путем выпуска «зеленых» евробондов, а не за счет промпредприятий. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к премьер-министру Дениса Шмыгаля.



Как сказано в письме, предложение Министерства энергетики стимулировать развитие возобновляемой энергетики за счет увеличения налога на выбросы СО2 вызывает обоснованную обеспокоенность украинского бизнеса, ведь нанесет промышленности непоправимый вред.



Федерация подчеркивает: государство должно взять на себя выполнение своих обязательств перед “зелеными» инвесторами, а не перекладывать ответственность на промышленность. Дефицит в расчетах должен быть профинансирован за счет выпуска зеленых евробондов в ЕС под минимальные проценты, ведь без системной помощи ЕС Украина не сможет достичь целей по сокращению выбросов СО2.



«Налог на СО2 необходимо направить на модернизацию украинских предприятий. Главным образом - за счет предоставления возможности этим предприятиям использовать большую часть этого налога на инвестиционные проекты по энергоэффективности, что позволит сохранить украинскую промышленность и рабочие места в долгосрочной перспективе», - подчеркивают в ФРУ.



В Федерации напоминают: сейчас налоги за выбросы СО2 зачисляются в общий фонд госбюджета и расходуются на любые цели. В то же время Украина собирается взять на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года. На это, по оценкам экспертов, стране нужно 379 млрд евро, в том числе для промышленности – до 37 млрд евро.



Понятно, что в нынешней экономической ситуации у промышленности нет таких источников для инвестиций: в 2020 году ВВП Украины упал на 4%, а убытки промышленных предприятий составили более 45 миллиардов гривен.



«Чтобы выполнить обязательства по сокращению выбросов и сохранить украинскую промышленность, необходимо проводить эффективную государственную политику, которая будет учитывать интересы всех отраслей экономики, предусматривать привлечение инвестиций в украинскую промышленность и государственную помощь украинским предприятиям», - подчеркивают в ФРУ.



Напомним, инициативу повысить налог на СО2, чтобы расплатиться с долгами перед «зелеными» энергетиками, высказал и. о. министра энергетики Юрий Витренко. В свою очередь народный депутат Дмитрий Кисилевский заявил, что государство должно не повышать налог на выбросы, а предоставлять стимулы, которые помогут промышленности модернизироваться.



Ранее председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур заявил, что средства от налога на СО2 необходимо направлять на екомодернізацію предприятий, которая поможет им удержать позиции на мировых рынках. Если же деньги направлять на покрытие чужих долгов, то эти средства вообще нет смысла копить.