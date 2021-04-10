Решению прокурора САП об очередном закрытии дела «Роттердам+» предшествовало сразу три решения Высшего антикоррупционного суда о законности и обоснованности действий этого прокурора

Об этом заявил бывший подозреваемый по делу «Роттердам+», экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Вчера дело "Роттердам+" было закрыто прокурором САП в третий раз, что является очевидным решением из-за отсутствия доказательств, отсутствия состава преступления и истечения сроков. Как это мог пропустить медиа-дивизион НАБУ спросите вы?! Хочу вас успокоить, потому что все традиционно быстро, пафосно и лживо», - заявил Вовк.

Он подчеркнул, что активисты из так называемого «Центра противодействия коррупции» накануне заявили, что якобы ВАКС «трижды указывал на необходимость замены прокурора», что по его словам является абсолютной ложью.

"Высший антикоррупционный суд принял решения абсолютно противоположные от приведенных ГПК, а именно трижды отказал в отводе прокурора САП. Более того, прямо указали на то, что не убедили судью в возможной предвзятости прокурора», - отметил Вовк, опубликовав копии трех решение судей Олейник, Михайленко и Мойсака об отказе в отводе прокурора.

Напомним, 9 апреля САП в очередной раз закрыло дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы «Роттердам +» пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, который проводил собственное независимое расследование.

Однако осенью 2020 года иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время восстановлено. Через несколько месяцев оно было повторно закрыто, так как никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле «Роттердам +» состава преступления.