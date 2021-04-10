Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook
Далее приводим слова автора без комментариев, пишет znaj.ua.
За 21 день до светлого праздника Пасхи хотел привлечь внимание к политической и чиновничьей традиции использования имени Иисуса Христа и христианского праздника для партийного или собственного пиара!
Так уж сложилось, что приветствие «Христос воскрес - Воистину воскрес» с подписями и в обрамлении бигморд президентов, премьеров, депутатов и мэров Украины наблюдаем десятилетиями.
В последние докарантинные годы дело с этим христианским пиар-маразмом зашло так далеко, что политики ходили в церкви с собственными или дружественными каналами и вели прямую трансляцию своей набожности.
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Очевидно, что политики и чиновники не ведают, что тщеславие является одним из главных христианских грехов, а прославление своего участия в церковных праздниках скорее антихристианской традиции, чем уважением к христианским ценностям.
Еще одними, узаконенными чиновниками грехами, являются прожорливость и скупость, потому что пользуясь нормой закона О рекламе, они размещают свои бигморды с пасхальными поздравлениями как социальную рекламу - безвозмездно!
Поэтому и сейчас вдоль трассы Киев-Черкассы гордо висят бигморды депутатов, которые приветствуют:
кто еще с Рождеством и Днем весны, а кто - то уже с Пасхой ... за 21 день до праздника-авансом. А тем временем в этом регионе - на Киевщине и Черкасщине не хватает мест в больницах, лекарств и в целом денег для реальных потребностей здравоохранения, образования, культуры... а на собственные бигморды - деньги и админресурс всегда есть!
Поэтому обращаюсь к власть имущим и всего политикума:
лучшим вашим подарком к Пасхе будет поддержка людей и потребностей общества и государства, а не партийный или собственный пиар через наружную или телевизионную рекламу!