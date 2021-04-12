Наблюдательный совет "Укрзализныци" очень дорого обходится государству, заявил экс-нардеп Дмитрий Добродомов в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24".

"В парламенте создана временная следственная комиссия по определению эффективности. Появились данные не только о 5 млн грн за 2 года, потраченные на авиаперелеты членами наблюдательного совета, 0,5 млн было потрачено на терминалы, когда они очень комфортно перемещались, 2 млн грн было исключительно на питание. Стал очень известным случай об их прогулочный катер "Волна", где потратили за день около 654 тыс. грн. Членов наблюдательного совета всего семеро, зарплаты у них от 620 тыс. гривен", — рассказал он.

По словам Добродомова, одного из членов наблюдательного совета подозревают в закупке некачественных российских вагонов.

"ГБР пришло со следственными действиями к одному из членов, его подозревают в незаконном импортном оформлении 600 вагонов из России, а у нас с ноября 2019 года действует запрет на поставку российских вагонов. Кстати, это абсолютно плохие вагоны, списанные с 2015 года. Они ломаются, сходят с рельсов. Этот запрет действует, но каким-то образом эти вагоны попадают в "Укрзализныцю", при том, что Украина производит собственные вагоны.

Украинский новый вагон стоит 60 тыс. долларов, использованный, никому не нужный, даже россиянам, вагон, который они нам продают, стоит 15 тыс. Для понимания зрителей: годовая зарплата семи членов наблюдательного совета — это 700 новых украинских вагонов. Было бы значительно лучше обновить состав, чем содержать реальных тунеядцев, погрязших в роскоши и коррупции", — сказал он.