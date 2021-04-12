Дело «Роттердам+», в которой с самого начала не было ни одного доказательства совершения преступления, тиражировалась исключительно с целью отвести внимание от реальной коррупции в энергетике.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

«Это дело («Роттердам+» - прим.) запускают по кругу только с одной целью – скрыть нынешнюю коррупцию и нынешнюю измену энергетическим национальным интересам на энергетическом рынке Украины. На мой взгляд, путь только один – НАБУ должен прекратить правовой нигилизм и открыть уголовные производства о коррупции нынешних депутатов из энергетического комитета, нынешних чиновников из НКРЕКП», - заявил Наливайченко в эфире телеканала «Україна24».

Нардеп отметил, что в деле «Роттердам+» не было ни одного доказательства нанесения вреда, что подтверждается десятками авторитетных экспертиз и решениями судов.

"У меня огромные подозрения относительно коммерческой заинтересованности НАБУ в этом деле. Потому что ни доказательств нет, о чем уже неоднократно подтвердили. 10 экспертиз, и международных, и национальных, так же подтвердили, что нет убытков. Но почему - то с точностью до наоборот упорно незаконно возобновляют эти уголовные производства», - подчеркнул нардеп.

Напомним, 9 апреля САП в очередной раз закрыло дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы «Роттердам+» пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, который проводил собственное независимое расследование.

Однако осенью 2020 года иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время восстановлено. Через несколько месяцев оно было повторно закрыто, так как никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле «Роттердам+» состава преступления.