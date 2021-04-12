В программе «Субъективно с Яникой Мерило» Эллина Шнурко-Табакова, предпринимательница и экспертка по международному издательству и журналистике ответила на вопрос, какую роль играет для Украины выход из войны на Донбассе победителем, а также прокомментировала реформу в РФ, касающуюся государственно-просветительской деятельности.

Экспертка убеждена, что война на Донбассе - первоочередная проблема Украины, а выход из нее победителем - важнейшая ее задача. Она объясняет, что от войны зависит много сфер жизни каждого украинца: это и жизнь близких и родных, и состояние любой предпринимательской деятельности, и вообще суверенитет государства. Тем более, что ситуация на востоке государства влияет не только на то, что происходит в Украине, но и на другие аспекты: например, это отношения на международной арене и с Европой, и с Соединенными Штатами, а также строительство Северного потока.

«В любом случае война определяющая», - заявляет Шнурко-Табакова. Кроме того, существует вопрос критерия и приоритета - вернуть территории до начала войны или выбороть границу с Грузией.

«Поэтому я пытаюсь понимать всё в российском обществе, пытаюсь понимать их повестку дня», - объясняет экспертка. Она рассказывает, что сейчас в Российской Федерации провели реформу государственно-просветительской деятельности: теперь образование подлежит лицензированию, а без разрешения его предоставлять нельзя. Пусть и касаться это должно прежде всего политического образования, мол, чтобы уберечься от вредных материалов, но под контроль попали и другие предметы, даже по точным наукам. Это, считает Шнурко-Табакова, очередное ограничение, что буквально перекрывает воздух людям.

Напоминаем, Снегирев заявил, что российской стороной проводится информационно-психологическая операция.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев прокомментировал результаты переговоров в Минске.



