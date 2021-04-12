Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины указывает на невозможность выполнить Национальный план по сокращению выбросов (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблемы отсутствия финансирования соответствующих мероприятий

Об этом заявил министр Роман Абрамовский.



"Экологические мероприятия уже определенное время должны выполняться и должны быть выполнены. Но для того, чтобы они были выполнены, кроме, денег еще надо и трудовые ресурсы, и доступ к технологиям. Наверное, время уже частично потеряно. В 2018 году это должно было начаться то, что касается НПСВ. Не началось. Сейчас уже 2021 год», - сказал Абрамовский.



Он добавил, что в запланированные сроки Нацплан реализовать нереально. Уже с 2023 года первые энергоблоки должны быть оборудованы очистными сооружениями, хотя по данным госкомпании «Центрэнерго», только на сероочистку для одного блока ТЭС нужно потратить более 5 лет.



«Я не понимаю, как будут выполняться вовремя эти меры, даже как строитель не понимаю, потому что я знаю процесс и процедуры, которые предшествуют даже строительным работам на объектах и установке нового оборудования», - подчеркнул министр.

Он пояснил, что государство должно определить источники финансирования мероприятий НПСВ и они должны быть четко зафиксированы.

"Определиться надо срочно. Принять решение и фактически начать выполнение этих планов», - заявил министр.



Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. В то же время самые высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

В компании "Донбассэнерго" отмечают о критической проблеме с выполнением Нацплана по выбросам, поскольку даже при наличии финансирования, чтобы его выполнить нужно 15-20 лет, как это было в странах ЕС.

По мнению главного диспетчера НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, Украина в 2024 году будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае невыполнения Национального плана сокращения выбросов.