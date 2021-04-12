Скандалы вокруг Наблюдательного совета «Укрзализныци», на содержание которого тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Украина 24".

"К сожалению, какую бы реформу мы не проводили, в том числе и реформу корпоративного управления госпредприятиями, у нас все равно получается какая-то коррупционная неурядица. Мы лишь дискредитируем саму логику этих наблюдательных советов, которые должны быть профессиональными, а не формироваться из очень странного перечня людей, которые часто не имеют никакого отношения к сфере, которую они должны надзирать", - заявил Кушнирук.

Он напомнил, что кроме того, что члены Наблюдательного совета УЗ получают очень высокие зарплаты, компания тратит еще и миллионы на их питание, перелеты и организацию развлечений. Что, учитывая хронические убытки "Укрзализныци" и критическое состояние железнодорожной инфраструктуры, недопустимо.

"Этот скандал с питанием (членов наблюдательного совета УЗ-ред.), где они себе устроили за огромные средства отдых, это просто настолько позорно и абсурдно, что уже после этой истории их всех было бы нужно отправить в отставку просто автоматически, потому что они дискредитируют саму идею функционирования наблюдательных советов", - подчеркнул Кушнирук.

Напомним, ранее экс-депутат Борислав Береза обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн, еще 5 млн грн потратили на авиаперелеты. Кроме того, по данным березы, для членов Наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе «волна», стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс. грн.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее подчеркивал, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные зарплаты, но лишь продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.

По итогам 2020 года государственная «Укрзализныця» получила убыток в сумме 11,9 млрд. грн.

Изношенность подвижного состава «Укрзализныци» превышает 90%.