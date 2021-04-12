Проект приказа «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте» приведет к дефициту на рынке грузовых вагонов и будет иметь негативное влияние на экономику Украины. Поэтому проект не может быть поддержан в текущей редакции и требует доработки. Об этом говорится в письме к премьер-министру Украины Денису Шмигалю от украинского национального комитета Международной Торговой палаты (ICC Ukraine).

Как сказано в письме, полный запрет на продление сверхнормативного срока использования вагонов, которая предусмотрена нынешним проектом, приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов всех типов. При этом из эксплуатации будут выведены более чем 30% обкотишовозів, а для коксовозов и фитинговых платформ будет введен предельный срок службы. Однако эти виды вагонов относятся к остродефицитного подвижного состава, и их списание будет иметь негативное влияние на украинскую промышленность.

«Дефицит грузовых вагонов приводит к росту цен на вагоны, а следовательно - к повышению транспортных расходов предприятий и снижение их конкурентоспособности. Недопустимо снижать конкурентоспособность украинских предприятий, которые генерируют валютную выручку в страну, и ставить под угрозу целые отрасли экономики Украины», - отмечают в ICC Ukraine.

Анализ регуляторного влияния к проекту предусматривает, что субъекты хозяйствования за 5 лет будут вынуждены потратить 41 млрд грн на приобретение новых вагонов. Однако такие значительные расходы, вместе с дефицитом грузовых вагонов, приведут к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потере рабочих мест и отчислений в Государственный бюджет.

Стоит также отметить, что в 2020 году экономическая ситуация в Украине и мире остается крайне тяжелой. ВВП Украины, по данным Службы госстатистики, упал на 4,4%, убытки промышленности превысили 45 миллиардов гривен. В такой трудной ситуации предприятия не имеют средств на закупку новых вагонов.

Отдельно в ICC Ukraine отмечают: обязательное осуществление продления срока службы грузовых вагонов каждые три года, и только путем проведения капитального ремонта с продлением срока службы (КРП), является нецелесообразным, и не поддерживается бизнес-сообществом.

Во-первых, в проекте необоснованно вводится новое понятие - “Капитальный ремонт грузового вагона с продлением срока службы (КРП). Однако срок КРП уже является определенным в Положении “о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении”, отмечается в письме.

Кроме этого, обязательное продление срока грузового вагона через КРП имеет дискриминационные признаки: такие ремонты могут выполнять только специализированные предприятия со специальными разрешениями. А в ДЕПО КРП не проводится из-за отсутствия аттестации на такие работы.

«Именно поэтому в доработанном проекте приказа следует предусмотреть проведение продление срока службы всех типов вагонов только после ремонта с продлением (РП) в объемах, предусмотренных техническим решением, которое проводит вагоностроительное или вагоноремонтное предприятие. А для продления срока службы вагона установить срок до 7 лет», - подчеркивают в ICC Ukraine.

ICC Ukraine отмечает: необходимо принять взвешенное и экономически просчитанное решение, а не ставить под удар целые отрасли экономики Украины. Для урегулирования ситуации на рынке грузовых вагонов Комитет просит доработать проект, с учетом всех указанных предложений бизнеса.

Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что новая версия приказа должна быть доработана, поскольку в обновленной редакции документа, как и ранее, предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.

Ранее генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк тоже заявлял, что проект приказа о списании вагонов по возрасту содержит нормы, которые создают коррупционные риски. В частности, норма, которая позволяет продлить эксплуатационный срок службы вагона только после проведения капитального ремонта с сертификатом, имеют право выдавать лишь несколько предприятий.