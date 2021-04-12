Украина должна остановить импорт тока с Белорусской АЭС и финансово поддерживать недружественный и антидемократический режим Александра Лукашенко.
Об этом заявил народный депутат («Европейская солидарность») Алексей Гончаренко.
«Я настаиваю на принятии законопроекта о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. Мы должны перестать спонсировать антидемократические и враждебные нам режимы. Только такими действиями мы сможем защитить нашу страну», - заявил нардеп на своей странице в Facebook.
Он отметил, что на днях страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России, ограничив поставки через Беларусь, в рамках процесса интеграции в энергосистему ЕС.
По словам нардепа, Белорусскую АЭС страны Балтии расценивают как прямую угрозу безопасности и призывают своих союзников по НАТО, а также Украину, бойкотировать эту станцию.
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"Напомню, Литва и Латвия заявили о готовности поднимать вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. При этом Украина продолжает закупать белорусскую и российскую электроэнергию. Вам не кажется это несколько странным?",- добавил Гончаренко.
Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.
18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.
Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.