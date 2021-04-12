В программе «Что дальше» на канале «Знай24» Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, выразил свое мнение относительно заявления Дмитрия Козака, заместителя главы администрации президента России, о развале Украины в случае вступления в НАТО.

По мнению Старикова, активность украинской стороны в информационном пространстве и на фронте скорее показательная. «Они больше всего показывают Западу», - считает он. Следовательно, с получением ПДЧ это движение в Украине тоже свернется.

Слова же Дмитрия Козака со своей стороны сразу нашли реакцию, в частности, прежде всего реакцию Германии. Стариков рассказывает, что уже через час представитель Кабинета министров ФРГ заявил, что Украину уже не будут рассматривать как члена НАТО. Следовательно, можно ожидать блокировки со стороны Германии. Так же, считает эксперт, поступит Венгрия, Польша, Франция и Израиль. Так, следует ожидать около 6 голосов против ПДЧ.

Украинская власть же со своей стороны преследует, считает Стариков, аналогичные цели. «У нас думают не про развитие, не реальное вступление в НАТО, а то, чтобы в НАТО никто не вступал», - говорит он. Так, этот вывод напрашивается, учитывая состояние украинского образования, уровень знаний, мировоззрение вообще и другие проблемы.

Напоминаем, Бондаренко назвал принципы, на которых базируется Европейский союз.

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