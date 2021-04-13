Украина должна провести экомодернизацию промышленности с одновременным обеспечением экономического развития, применяя стимулирующие механизмы. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка во время круглого стола о влиянии Carbon Border Adjustment Месһапіѕм (СВАМ) на металлургию Украины, который организовал GMK Center.

По его словам, власти должны найти возможность обеспечить снижение промышленных выбросов. Но при этом необходимо удержать экономическое развитие, поэтому ключевыми вопросами являются поиск необходимых инвестиций для переоснащения промышленных предприятий и внедрение стимулов.

"Одно дело-задекларировать амбиции. Другое дело-подкрепить эти амбиции реальными деньгами. Потому что любое мероприятие, которое предлагается на сегодняшний день, противоречивый. Увеличивать углеродный налог для того, чтобы собирать углеродный налог, а потом давать его тем самым плательщикам для внедрения проектов энергоэффективности– я не думаю, что это самый эффективный механизм. Так же как увеличивать экологические налоги на топливо в тот момент, когда мы боремся за уменьшение стоимости топлива – это тоже весьма специфическая вещь», - пояснил Качка.

Он отметил, что сейчас в правительстве идут дискуссии относительно того, как запустить двигатель климатического управления в Украине таким образом, чтобы он работал на пользу развитию экономики.

«Для этого (модернизации – Ред.) надо, чтобы были средства, чтобы были регуляторные меры, которые не наказывают, а побуждают, дают возможность развиваться. И в этом, возможно, самый большой вызов. Я думаю, что та дискуссия, которая идет у нас по определению нашей амбиции по нашему национальному определенному вкладу по Парижскому соглашению – это дискуссия не о нашей амбиции перед всем миром. Это дискуссия о том, как наладить внутреннюю политику», - подытожил Качка.

Украина собирается взять на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года. На это, по оценкам экспертов, промышленности требуется 37 млрд евро. В нынешней экономической ситуации у промышленности нет таких источников для инвестиций: в 2020 году ВВП Украины упал на 4%, а убытки промышленных предприятий составили более 45 млрд грн.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко отметил: для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время председатель комитета экологии и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Павел Жила отметил, что законопроекты о защите окружающей среды должны учитывать реальное состояние отечественной промышленности и предусматривать государственную поддержку для проведения экомодернизации предприятий, а не просто копировать европейские нормы.