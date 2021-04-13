В 2021 году Academy DTEK, лидер среди корпоративных университетов Украины, празднует юбилей. Образовательный платформе исполнилось 10 лет.

Academy DTEK была создана компанией ДТЭК 10 лет назад для развития талантов. За это время Академия трансформировалась, изменила подходы к обучению и наполнению образовательных программ. Сегодня Academy DTEK развивает и трансформирует образовательную экосистему, создавая нестандартные форматы в учебных проектах, внедряя инновационные подходы и передовые зарубежные практики. Academy DTEK способствует достижению цели ООН об обеспечении справедливого качественного образования для каждого, а также популяризирует концепцию lifelong learning и стремится быть надежным образовательным партнером в течение жизни.

«Постоянное обучение и профессиональное развитие сотрудников – это основа успеха любого бизнеса. С первого дня существования ДТЭК мы задекларировали, что люди являются основным активом и ценностью для компании. Мы верим, что чем больше в стране будет людей с современным образованием, тем быстрее Украина выйдет на уровень жизни и развития ведущих стран мира. Именно поэтому ДТЭК прилагает все усилия, чтобы наши сотрудники получали актуальные знания и приобретали новые компетенции. Для этого и была создана Academy DTEK. Сегодня лучшие тренеры и преподаватели делятся огромным постиндустриальным опытом ДТЭК и предоставляют качественные, инновационные знания не только сотрудниками, а и внешним клиентам как из частного, так и из государственного сектора. Я рад, что Academy DTEK позволяет нам делиться знаниями и вносить свой вклад в развитие украинского последипломного образования», – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ректор Academy DTEK Валерия Заболотная: «Academy DTEK на рынке 10 лет. Мы прошли путь от корпоративного университета к международной образовательной бизнес-платформе, открытой для представителей бизнеса, государственного сектора, общественности, международных партнеров. Философия непрерывного развития и совершенствования является частью нашей культуры».

Академия разрабатывает современные учебные программы, соответствующие актуальным бизнес-потребностям. Среди них – школа D.Client School, ID School, Executive education: Energy of Innovation, Сила Коммуникаций, Диджитал программа DX School, Pre-MBA: эффективный руководитель, Change Energy. Все они прокачивают ключевые навыки современности, которые называют компетенциями 21 века: критическое мышление, креативность, коммуникабельность, сотрудничество, а также управленческие навыки.

За все время обучение в Академии прошли более 270 000 человек.

Academy DTEK отмечает свой юбилей в течение всего 2021 года. Следите за новостями о 10-летия Академии на площадках компании и в СМИ.