Генерал-майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк в программе «Что дальше» на канале «Знай24» обратился к украинским чиновникам и политикам.

«Вы патриоты этой страны? Вы хотите развивать эту страну, капитализировать эту страну? Ключевой вопрос – жить в этой стране? Чтоб дети ваши учились в этой стране? Чтобы вы лечились в этой стране? И потом, в конце, вы видите себя в этой стране?», - спросил Атаманюк.

По его словам, в Украине нет экономической политики.

«Парламент принимает у нас Кабмин, назначает министров. Кабмин должен дать программу, это же выписано. И парламент должен эту программу утвердить. Если не утвердит – основание для увольнения. Они просто подвесили ситуацию. Они не могут написать объективную программу, потому что они ее не выполнят. И вот у нас нет программы», - сказал эксперт.

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