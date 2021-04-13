Отсутствие реакции со стороны президента и правительства на скандальные расходы на содержание членов Наблюдательного совета «Укрзализныци» автоматически делает их соучастниками коррупции. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя обнародованные в СМИ факты о миллионных затрат на обслуживание и досуга членов Наблюдательного совета УЗ.



"Это вопрос уже к правительству и самому президенту. Если они знают о многочисленных фактах коррупции и злоупотреблениях в Укрзализныце, но не реагируют на них - это значит, что они являются участниками этих схем. И должны нести тогда уже полную ответственность сами", - сказал Омелян.



По его мнению, правительство должно было провести специальное заседание по ситуации в «Укрзализныце» и в срочном порядке найти решение многочисленных проблем компании, в частности остановить действие коррупционных схем, из-за которых УЗ находится в катастрофическом состоянии.



«С января, когда начала работу Временная следственная комиссия ВР, надеялись, что она заслушает не только Наблюдательный совет, но и правления и правоохранительные органы, а также основные компании, которые пользуются услугами Укрзализныци, чтобы решить проблемы, которые встают перед всеми. Этого сделано не было. Просто был отправлен в отставку менеджмент. А все остальные фигуранты остаются на своих местах. Правительство вообще не занимается вопросами компании, на которой процветают коррупционные схемы, злоупотребления и неэффективное управление», - подчеркнул Омелян.



Напомним, ранее экс-депутат Борислав Береза обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе «волна», стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс. грн.



Экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета «Укрзализныци», на содержание которого тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав Рады.