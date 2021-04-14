Юрист, адвокат, юридический кризис-менеджер Евгений Лосовский в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» заявил, что война в Украине уже идет.

«Для меня война – это даже когда погиб один человек. Это война. И учитывая, что у нас очень последнее время активно ведутся боевые действия и у нас гибнут ребята… Я считаю, что война идет. Я считаю, к сожалению, что динамика возрастает. И первый показатель – это потери. И это боевые потери», - говорит юрист.

Он добавил, что Россия разворачивает дополнительные группировки возле украинских границ.

«И на сегодняшний момент, учитывая развертывание дополнительных группировок… Развертывание таких серьезных группировок возле наших границ говорит по крайней мере о том, что идет серьезная подготовка. И вопрос только в том, насколько мы понимаем, что наша страна готова или в какой-то части в вооруженных силах, возможно, не готова», - резюмировал Лосовский.

Ранее Politeka сообщала, что эксперт объяснил, почему переговорные группы не смогут прийти к компромиссу.

Также Politeka сообщала, что мошенники оставили без денег отца участника АТО.



