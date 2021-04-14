Импорт электрической энергии из России и Беларуси нанес украинской энергосистеме ущерб в 1 млрд грн.
Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.
«Энергетический комитет включил в проект закона о сертификации «Укрэнерго» правку об ограничении импорта. Эти полномочия НКРЕКП нужно было предоставить еще в декабре 2020 года, тогда наша страна не заплатила бы в российский бюджет 1 млрд грн за ненужный нашей стране импорт тока в i квартале 2021 года», - заявила нардеп на своей странице в Facebook.
Она отметила, что сегодня это решение уже запоздалое и более того не полностью решает проблему, учитывая негосударственную позицию регулятора в отношении импорта.
"Буквально два месяца назад председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк с трибуны парламента всячески защищал импорт российского тока. Поэтому нет никакой гарантии, что этот состав регулятора воспользуется предоставленными ему Верховной Радой полномочиями и запретит импорт», - добавила Буймистер.
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Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.
Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.