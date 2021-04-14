Украинский философ, политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал об особенностях современного политического поколения.

«Мы сталкиваемся с тем социальным поколением, которое живет не столько в реальности объективной, сколько в реальности своих представлений, часто иллюзий и, к сожалению, политических «хотелок». А поэтому, когда нам приходится анализировать те или иные действия, решения и инициативы, мы на что обращаем внимание? Прежде всего, на некоторую оторванность от необходимого, неподготовленность, часто произвольность. И, как это не парадоксально, эти решения и инициативы иногда исходят из конъюнктуры сегодняшнего дня, нежели из логики предмета», - говорит эксперт.

Самым ярким примером таких действий власти Ермолаев назвал новые решение, реализуемые через Совет национальной безопасности и обороны.

«Но мы можем вернуться к куда более серьезному вопросу. Например, связанному с тем, как наше общество столкнулось с эпидемией коронавируса, и как система управления и система, в которой проворачивались и готовились политические решения, реагировала на этот вызов. Как дети своего времени они прежде всего обращали внимание, скорее, на информационно-имиджевую сторону процесса», - констатирует он.

Политолог отметил, что год назад власть дала огромное количество ориентиров, обещаний и прожектов решений, которые создавали впечатление, что система готова к этому вызову. Например, речь шла о подготовке бюджетного фонда, начале работы с разработчиками вакцины, необходимости больших инвестиций в систему здравоохранения.

«Все эти неймы были названы. А вот практическая сторона… Оказалось, что для большинства тех, кто озвучил эти инициативы и решения, это было, скорее, дань общественным ожиданиям, чем готовность к практическим действиям. Оказывается, что большинство этих направлений, скорее, имитация и информационное сопровождение, чем практические шаги», - заключил Ермолаев.

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