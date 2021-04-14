В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист и автор книги «Омріяна Україна. Ключ до майбутнього» Алексей Толкачев отметил, что Украина имеет свой Институт памяти, но до сих пор не создала Института Будущего.

Гость программы отмечает, что Институт памяти - государственное учреждение, которое своей целью имеет определенные преобразования в сознании украинцев. «А институт будущего пока что – частная инициатива, до государства нужно ещё достучаться», - объясняет он.

Тем не менее, Толкачев считает, что срока, который остался еще Владимиру Зеленскому на посту президента, вполне достаточно для реализации новых стратегий и планов. В таком случае уже в ближайшие десятилетия можно будет увидеть прогресс. А споры олигархов футуролог считает такой трясиной, из которой уже не выбраться, если туда ступить разбираться с ними.

По мнению Толкачева, к власти, чтобы она была сильной и достойной, должны прийти внутренне зрелые политики. К этому он приводит аргументы из сферы психологии. Так, люди, страдающие необходимостью внимания, признания и поклонения, а таких большинство, привнесут эту жажду с собой во власть и будут требовать ее реализации уже на государственном уровне.

«Я видел, как едет по Крещатику кортеж Януковича – и это было нужно только для того, чтобы привлечь к себе внимание», - рассказывает футуролог. Следовательно, там, где во властных кругах нет государственной мечты, стратегии и планов относительно будущего, остается только желание поклонения и признания.

Напоминаем, Толкачев рассказал о примерах из истории, когда отсутствие четкой цели у государства сыграло роковую роль.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев считает некомпетентность серьезной проблемой людей высоких чинов.