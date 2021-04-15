Экс-глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак подал иск об отмене решения наблюдательного совета УЗ о его увольнении. Об этом Жмак сообщил в Telegram, пишет "Лига. Бизнес"
Он подчеркнул, что считает решение наблюдательного совета необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона.
"Буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию", – написал Жмак.
По его словам, за полгода работы он "успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе, и те, которые связаны с действующим наблюдательным советом".
Жмак отмечает, что его увольнение связано именно с этим. Также экс-глава Укрзализныци убежден, что наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.
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"Ярким подтверждением есть письмо, адресованное всем филиалам Укрзализныци, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. "Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям ... несет Заказчик". Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, которые открывают дорогу разнообразным "фирмочкам" сомнительных бенефициаров?", – написал Жмак.