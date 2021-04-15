Экономист Александр Охрименко заявил в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24», что для украинских политиков МВФ стал мальчиком для битья: на него они сбрасывают рост тарифов в государстве и другие проблемы

Эксперт считает, что потребность в Международном фонде испытывает не так сама страна, как ее чиновники. «МВФ очень хороший для наших политиков мальчик для битья», - объясняет он. Потому в эту сторону и летят обвинения во всех бедах в Украине.

«МВФ приказал поднять тарифы», - приводит Охрименко пример. Так же говорится и о борьбе с коррупцией, и о закрытии школ, и обо всем вообще. Мол, это выгодно звучит для чиновников, ведь они полностью перекладывают с себя ответственность на МВФ, который якобы дает плохие приказы.

Международный валютный фонд тоже знает, как о нем говорят и как им пугают. Охрименко вспоминает случай, как однажды представитель МВФ на одной конференции объяснял, что требования роста тарифов не звучало, но речь шла о создании рынка. Тем не менее, его так никто и не слушал.