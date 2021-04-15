Украина должна решить кризис с выплатами в зеленой энергетике, чтобы развивать чистую энергетику в стране, а не превратиться в свалку с устаревшими угольными и атомными электростанциями

Об этом написал народный депутат Украины Дмитрий Шпенов, сообщив, что Международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) опубликовало отчет, в котором указано что за 2020 год в мире было построено 260 МВт мощностей зеленой энергетики.

«Это 80% всей новой электрогенерации в мире. Цифры красноречиво говорят о том, что промышленные и энергетические компании массово отказываются от использования ископаемого топлива», - сказал Шпенов.

По его словам, в украинскую зеленую энергетику в прошлом году инвестировали 1,24 млрд евро. Общая мощность "зеленых" станций выросла на 1,6 ГВт – до 8,5 ГВт.

«Но есть и большая ложка дегтя – рост долгов государства перед производителями экологичной энергии в 2020 году достиг громадных размеров – более 22 млрд грн», - подчеркнул депутат.

Он уточнил, что общая задолженность сейчас снизилась очень незначительно и составляет 18 млрд грн. Тем временем, государство с помощью ручного в управлении состава Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) уже накапливает серьезные долги в 2021 году.

«В то время как весь мир идет по пути зеленого перехода, наша страна, похоже, пошла в обратном направлении. Если мы не хотим превратиться в мировую свалку устаревших технологий, правительство должно срочно выполнить свои обязательства – погасить долги перед зеленой энергетикой и пересмотреть ее роль в развитии украинской экономики», - подытожил депутат.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.