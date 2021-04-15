Украина 15 апреля возобновила прямой импорт электроэнергии из Российской Федерации

Об этом сообщила народный депутат ( «слуги народа») Людмила Буймистер.

«Издевательская формула от НКРЭКП: чем больше на границах войск страны-агрессора - тем больше мы импортируем от них тока. Сегодня Украина возобновила прямые закупки электроэнергии у российского государственного монополиста «ИнтерРАО», - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что несмотря на чуть ли не ежедневные угрозы Кремля начать полномасштабную войну, Украина утром 15 апреля отправила очередной платеж российской госкомпании «ИнтерРАО».

«Иначе как диверсия это назвать нельзя», - считает Буймистер.

По ее словам, в повестку дня внеочередного заседания парламента 15 апреля наконец включен вопрос запрета импорта тока из России и Беларуси.

«К сожалению, заплаченных агрессору 1 млрд гривен с уже не вернуть, но этот закон хотя бы уже не позволит чиновникам НКРЕКП - лоббистам импорта - прятать голову в песок, открещиваться от прямого участия в финансировании вооруженной агрессии Путина», - добавила Буймистер.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.