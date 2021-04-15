За замминистром энергетики Александром Зориным еще с 90-х тянется шлейф коррупционных скандалов и уголовных дел

Об этом сообщает Антикор.



Так, Антикор напомнил, что до назначения в Минэнергетики Александр Зорин возглавлял ГП «Мирноградуголь» и за год работы фактически довел предприятие до банкротства.



«Основные схемы Зорина заключались в госзакупках по завышенным ценам через подставные фирмы и срочно зарегистрированные ФОПы. Всего за год под его руководством ГП потратило более 80 млн грн. на непонятные товары и услуги, а на подряды зашли два десятка поставщиков с признаками фиктивности. Кроме того, в 2019-2020 гг «Мирноградуголь» умудрилось переплатить за электроэнергию свыше 70 млн грн.», - сообщает Антикор.



По информации издания, Зорина и ранее подозревали в причастности к коррупционным схемам, но этот случай стал наиболее резонансным. В частности, еще в июле 1997 года Зорин был осужден по ст.167 УК (в старой редакции — халатность) к двум годам лишения свободы. Приговор отсрочили на один год. Обвинение по факту растраты (ст.86 УК) доказать не смогли. В итоге, Зорина передали коллективу ГКК «Краснолиманская» для перевоспитания.



Позже, было открыто уголовное производство по закупке должностными лицами ГП «Волыньуголь» (которое возглавлял Зорин) и шахты «Бужанская» товаров и услуг по завышенным ценам с сентября по декабрь 2016 года.



«С шахтой «Бужанская» вообще у Зорина были постоянные проблемы. Например, полиция открыла дело по признакам халатности из-за разукомплектование и снятие с производственного процесса установки ГП-1000 «Грохот». Именно горняки шахты «Бужанская» требовали уволить Зорина и даже заявили на него в правоохранительные органы. В августе 2017 года полиция открыла дело по ч.1 ст.272 УК», - сообщает Антикор.