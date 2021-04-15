Если украинская власть ждет от МВФ траншей, то чего ждет сам МВФ от украинской власти?

Экономист и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24», какие требования МВФ Украина выполнить так и не может.

Гость программы рассказывает, что сейчас Международный валютный фонд дальше ставит перед Украиной ту же задачу - бороться с коррупцией в стране. «Но все понимают, что это "пчелы против меда"», - отмечает он. Требование проведения прозрачной приватизации так же остается непонятным. По мнению Охрименко, не стоит рассчитывать на выполнение старых требований МВФ: если их не выполнили раньше, то не выполнят и сейчас.

Экономист прибегает к интересным сравнениям: мол, Украина напоминает чемодан, но без ручки, а такой ​​и нести с собой дальше трудно, и просто бросить немного жаль.

Относительно требований МВФ, то можно увидеть их искаженное и насмешливое выполнение со стороны украинской власти. В пример Охрименко приводит те же органы для борьбы с коррупцией, которые по требованию МВФ создали, но которые, несмотря на первоначальный замысел, сами стали коррумпированными. Подобное происходит и с декларациями, в частности с разделом «наличные», где европейские чиновники пишут несколько тысяч евро, а украинские - несколько миллионов. «Абсурд? Нет, у нас такая традиция», - объясняет эксперт.

«Украинские политики издеваются над МВФ, и МВФ это понимает», - заключает он.

Напоминаем, Охрименко считает, что рост ВВП будет около 3%.

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