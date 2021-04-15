Украинский политический деятель, Герой Украины Надежда Савченко в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» заявила, что в 2014 году надо было планировать военную операцию в Крыму.

«Путин же когда-то говорил: «Мы пробовали: дадут по морде – дальше не полезем. По морде не дали – мы дальше полезли». Надо было бить по морде тогда, а теперь уже поздно. Теперь поздно во всем», - говорит политик.

Война на Донбассе идет уже 7 лет. По словам Савченко, война, которая не заканчивается до 4-5 лет – это уже затянутый замороженный конфликт.

«Это выращенные поколения, которые не знают победы, не знают, ради чего воюют. Эта окопная война, которая гноит людей, которые постоянно знают бедность, нищету, не знают прав человека... Они просто живут в таком постоянном болоте. И это та сторона, и это наша сторона так же», - рассказала она.

По ее мнению, люди, которые в первую волну войны шли как добровольцы с Майдана, уже не пойдут на фронт, когда начнется вторая волна.

«Вы же представляете, какой у нас был подъем. Народ смог победить власть. Власть коррупционеров, преступников, мы ломали их дворцы... Мы пошли защищать на фронт. Теперь такого не будет», - утверждает Савченко.

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