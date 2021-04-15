Способен ли Владимир Зеленский стать тем лидером, который превратит Украину в динамичную современную страну? И если да, то почему до сих пор не было сделано значительных шагов в этом направлении?

Своё мнение по этому поводу в программе «БДСМ» высказывает спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник её главы Алексей Арестович.

«Чего хочет Зеленский? Зеленский хочет единства в разнообразии. Несмотря на все недостатки, на то, что мы запуганы войной и ковидом, на сложные отношения с западными партнёрами, на кадровую политику, на положение в экономике – этот изначальный посыл сохраняется», - считает гость программы.

Проблема в том, что команда президента – а Арестович подчеркнул, что считает себя её частью – в апреле 2019 года обещала построить новую Украину, но этот проект не реализуется. Сказались и война, и пандемия коронавируса, и старая система, и экономические трудности. В этом смысле предвыборные обещания не выполняются.

«Но впереди три года, а дальше, возможно, ещё пять. За это время есть ещё надежда выполнить всё, что обещал Зеленский. Впрочем, в команде президента многие со мной согласны, но сказать, что все прислушиваются ко мне, нельзя», - отмечает Алексей Арестович.

Ранее, как сообщает Politeka, он публично выражал восхищение азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Также комментировалось назначение Алексея Арестовича внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.