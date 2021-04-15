Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе Алексей Арестович заявил, что уничтожение Российской Федерации - это не самоцель, однако нужно переиграть историю и развыдумать Российскую Империю.

Об этом он сказал в п рограмме “БДСМ” с Алексеем Толкачевым .

"Уничтожение Российской Федерации - это не самоцель, на самом деле. Мы уже имели в истории этот проект. Здесь было Великое княжество Литовское. С Гедиминовичами и Рюриковичами. Это была альтернативная Русь определенное время. И то, что оно проиграло исторически - это не было обречено, это просто так случилось. Мы можем переиграть эту историю. Нам надо сделать то, что сделал Феофан Прокопович, только наоборот. Он придумал Российскую Империю, Россию, слово, как таковое. Ректор Киево-Могилянской академии, спасибо ему", - сказал Алексей Арестович.

Он отметил, что это был проект Прокоповича в борьбе с католическим миром. Для этого они кодифицировали русский язык и придумали название Россия. Прокопович три года уговаривал Петра І стать императором.

"Нет самоцели уничтожения Российской Федерации. Это ошибочная цель. Если мы по этому пути пойдем - это искривление. Это контрзависимые отношения... Это очень патологическое поведение в рамках государства. Мы должны построить Русь, настоящую Русь-Украину", - добавил Арестович.

По его словам, нужно переименовать Украину в Русь, определить украинский язык основным, а русский и белорусский - производными, и начать развивать культуру.

Как сообщала Politeka , Харебин заявил, что мы так сильно хотим стать частью Европы, что мы забыли: мы давно часть Европы .