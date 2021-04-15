Замминистра энергетики Александр Зорин намеренно тормозит приватизацию ОАО «Димитроввуглевантажтранс», который собирались продать еще в конце 2019-го

Об этом сообщает Антикор.



«Целостный имущественный комплекс «Димитроввуглевантажтранс» был официально выставлен на продажу еще в ноябре 2019 года. Включен в широко разрекламированную ФГИ программу малой приватизации в 2020 году. Но все это время чья-то невидимая рука тормозила проведение торгов на “Прозорро”. Теперь понятно, что это рука Зорина»,

- сообщает Антикор.



По информации издания, имущественный комплекс хотят снять с приватизации на “Прозорро” и передать ГП «Мирноградуголь», которое ранее возглавлял Зорин, и довел его до банкротства.



«В комплекс входят железнодорожная колея, оборудование, весы, тепловозы и служебные помещения. Все это, кроме зданий, можно распилить на металлолом и хорошо на этом заработать», - подчеркивает Антикор.

При этом в издании напомнили, что на предприятии работает около 400 людей, которые в случае распила «Димитроввуглевантажтранс» на металлолом останутся без работы и средств к существованию. А также подчеркнули: нынешнее состояние ОАО гораздо лучше, чем «Мирноградугля».



«С 2001 года предприятие находится в аренде у ООО "Вуглепромтранс" (до 2016 года - “Димитровпогрузтранс”). За это время в него были вложены немалые средства на модернизацию, поддержку активов, создание достойных условий труда и подготовку к приватизации. Которую, между прочим, инициировало само Минэнерго» - отмечает Антикор.



Однако в апреле текущего года срок аренды имущественного комплекса истекает и ему просто необходимо найти эффективного собственника. К тому же приватизация объекта позволит пополнить государственный бюджет, испытывающий острую нехватку доходов в настоящее время.