В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко бывший министр инфраструктуры Украины, украинский дипломат и политик Владимир Омелян рассказал, по какому принципу должны проходить кадровые назначения в правительстве.

По его мнению, в этом должен быть определенный общественный договор о персональной ответственности. Это должно быть базой, поскольку министром нельзя назначать, например, своего давнего знакомого или родственника — это должен быть профессиональный человек с уже структурированным видением. При этом он не должен быть исключительным профессионалом в конкретной области, а должен быть первоклассным менеджером.

«Далее, когда он согласовал свой план действий с премьер-министром, президентом или с коалицией, министр должен получить карт-бланш на кадровые назначения. Кадровые назначения могут происходить по принципу вето. То есть он подает кандидатуру, но обоснованно говорят: «Извини, а ты знаешь, что у него было изнасилование 20 лет назад или что он недавно что-то воровал?», - считает Омелян.

Он отметил, что такое согласование нормальное, поскольку можно хорошо знать человека, но не знать всего бэкграунда. Поэтому можно применять такой принцип вето. В качестве примера политик привел эксперимент с корпоративным управлением, когда правительство надеялось, что, назначив наблюдательный совет и выбрав в него профессиональных людей, они выведут государственные предприятия на орбиты.

«Этого не произошло. Во-первых, потому, что эти конкурсы были не конкурсами: это были политические назначения. И второй вопрос, что наблюдательные советы решили в один момент, лучше не залезать в эту грязь: «У нас хорошие зарплаты, мы себя хорошо чувствуем». Поэтому я считаю, что сейчас нам надо вернуться к вопросу политической ответственности. Вы назначаете министра в правительство, он ведет сектор, политическая партия, которая его рекомендовала или премьер-министр имеют право вето на отдельные кандидатуры, и дальше министр персонально должен отвечать за действия своих подчиненных и за результат реформ», - заявил Омелян.

Напомним, Друзенко прокомментировал увольнение Тупицкого.

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