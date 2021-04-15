Штык и любовь как средства достижения победы. Такой сагой поделился в своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга.

Политолог касается темы власти и победы в философской плоскости: он использует образы любви и штыка, заключая их в сагу.

«Когда ты любовью и смехом побеждаешь ощетинившеюся штыками систему, ты обязательно падешь от рук познавших смех граждан», - рассказывает он. Так, определенное меньшинство, но организованное и вооруженное, будет у власти до тех пор, пока большинством, неорганизованным и безоружным, руководит страх.

В этой ситуации, подчеркивает Чаплыга, страх штыка имеет больше силы, чем сам штык. Именно поэтому давать отпор страху штыком не имеет смысла, следует использовать другую силу - любовь и смех. «Любовь требует усилий в первую очередь над собой, а штык - над другими», - отмечает политолог. И действительно, получить это оружие не так просто: взять в руки штык - всегда легко, но любовь растет из таких вещей, как самопожертвование и вера.

«Власть любви безгранична – никакая армия не сможет сокрушить такую власть», - утверждает он. В то же время выбор оружия и определяет, на какую победу стоит рассчитывать: если любовь дает всесилие, то штык - его только призрачные шансы. Итак, каждый сам выбирает, чем вооружиться и какую позицию занять в следующем бою.

Чаплыга поднимает и вопрос о том, кому принадлежит победа, то есть о гордости. Так, победа, одержанная любовью, скорее принадлежит Богу, а потому человек, вооруженный ею, - его главный инструмент. С другой стороны, штык - это символ личных стремлений к победе, который, тем не менее, приводит к проигрышу. Поэтому идея испытывать свои силы в борьбе штыками уже заранее не предусматривает победы. Победит, говорит политолог, тот посланец, который будет нести любовь.

Еще одно противоречие в вопросе победы возникает между страстью и волей: первая пылает внутри каждого, вторая - требует усилий, в частности тренировок.

Попутно Чаплыга приводит слова Маргарет Тэтчер, что как нельзя лучше отражают суть его саги «Способ победы - вопрос чести». Так, он заключает, что пусть штык и получит какую-то победу, но любовь останется для него недоступной.

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