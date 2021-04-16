Миллионы расходов на содержание и отдых членов Наблюдательного совета «Укрзализныци» в то время, когда компания регулярно терпит убытки – это недопустимо. Правительство должно немедленно провести проверку и принять меры. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.
«Сообщения, которые недавно появились в средствах массовой информации о том, что происходят прогулки или заседание Наблюдательного совета, где за счет украинцев, за счет налогоплательщиков, за счет «Укрзализныци» потребляется виски по 40 тысяч гривен и сигары за 40 тысяч гривен, - эти сообщения могут вызвать только возмущение. Если это правда, то это просто издевательство над «Укрзализныцей», - сказал Гусак.
По его мнению, правительство должно немедленно вмешаться в ситуацию и провести проверку обнародованных в СМИ фактов, и, в случае их подтверждения, принять меры.
"Я считаю, что правительству следует действовать немедленно. Можно провести проверки, поднять соответствующие счета. Потому что все-таки это подотчетная организация. И если правда там за счет всех украинцев, кто пользуется услугами «Укрзализныци», если там наблюдательный совет действительно потребляет виски за 40 тысяч гривен, то выводы должны быть немедленными», - сказал Гусак.
Напомним, ранее экс-депутат Борислав Береза обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе «волна», стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс. грн.
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Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета «Укрзализныци», на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав Рады.