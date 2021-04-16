Тарифная комиссия НКРЭКП исказила правила работы рынка электроэнергии в интересах ограниченного круга посредников, которые обогащаются на перепродаже электроэнергии госкомпаниям по завышенной цене

Об этом во время выступления в Верховной Раде 15 апреля заявил первый заместитель комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«Анализ показывает, что на одной сделке, благодаря правилам работы рынка, который крышуется Национальной комиссией по регулированию энергетики заработали десятки миллионов гривен. В чем эта сделка? Купили сотни миллионов кВт / ч на киевских ТЭЦ по цене 1 грн 25 коп. и перепродали государственной компании «Укрзализныця» по цене 1 грн 65 коп - 30% навара», - сообщил Кучеренко.

Убытки госкомпании «Укрзализныця» от этой схемы, в которой фигурируют приближенные к руководству НКРЭКП трейдеры, оценивается НАБУ в 19,4 млрд грн.

«Десятки миллионов заработали посредники. Так вот куда уходят деньги. Вот где надо искать резерв и для того действительно уменьшать цены и тарифы на электроэнергию. А кто же крышует этот рынок? А это Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг », - отметил Кучеренко.

По его словам, вместо отставки и привлечения к ответственности за нанесение ущерба государственным интересам, члены НКРЕКП две недели назад выписали 1,5 млн грн премии.

«Они назначили себе премии - полтора миллиона гривен за первый квартал. А какие у них доходы были за прошлый год - по два миллиона гривен в среднем. А с чего платятся эти доходы, уважаемые украинцы? Из наших с вами платежек. Понимаете? Мы с вами заплатили за это ничтожное регулирования», - подытожил Кучеренко.