Политический консультант Сергей Быков в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» заявил, что в Украине необходимо принять закон о лоббировании.
«Лоббирование – это представление интересов, защита интересов в угоду нам – тем людям, чьи интересы представляют. Политическое лоббирование – это обычная деятельность политических партий. Они приходят в парламент и представляют наши интересы как избирателей этих политических партий. Я говорю именно о лоббировании как профессиональной деятельности, коммерческой деятельности. Например, для отраслевых ассоциаций, для разного рода групп влияния и групп интересов», - говорит эксперт.
По его мнению, люди, которые осуществляют лоббирование, должны прозрачно отчитываться, откуда взяли деньги и как планируют осуществлять лоббистскую деятельность.
«Депутаты должны отчитываться о тех деньгах, которые им дают на их будущую избирательную кампанию. Или, если мы говорим сейчас, что у нас пропорциональная избирательная система – партия получает дополнительные деньги, пополняет свой будущий избирательный фонд, который она сможет использовать на предстоящих выборах. А люди, которые осуществляют лоббирование, должны отчитываться в прозрачном реестре, откуда они взяли деньги, и для чего и на кого они планируют влиять», - утверждает Быков.
Он также объяснил, почему лоббирование нельзя считать коррупцией.
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«Лоббирование – это не коррупция. Это не о «занести конверт». Лоббирование – это о формировании аналитики, повестки дня. Они могут во время своего контракта на лоббирование нанимать большое количество экспертов, аналитических центров, платить налоги и отчитываться о том, что они делают эту деятельность», - рассказал политический консультант.
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