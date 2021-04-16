На Донбассе происходит локальное обострение, а Россия не будет пытаться дальше “защищать русскоговорящих граждан”, поскольку выгода от этого эфемерная.
Об этом сказал политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Не будет уже иметь значения, кто первый выстрелит. Будет иметь значение, как это будет преподано, и к каким это приведет результатам. Вот это самое главное. Пока что я вижу локальное обострение. Потому что вот этот весь шум последние недели о том, что чуть ли не вся кадровая российская армия вторгнется в Украину, проведя классическую операцию на окружение - она может возникать только в воспаленных головах… Один простой вопрос - зачем это будет?”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что концепция о том, что Россия должна защитить русскоговорящих граждан Украины - жила при Владиславе Суркове и уже не сработает.
“Сейчас она немножко отправляется в политический утиль. Технически это стало после того, как главным по Украине стал Козак. Не самый последний человек в путинском окружении. Поэтому не думаю, что сейчас будет рассматриваться вариант Новороссии, Харьковской народной Республики, прорыва из Крыма в Херсон и так далее. Выгода очень эфемерная, а риски огромные. А Путин не тот политик, который будет рисковать просто так”, - добавил политолог.
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