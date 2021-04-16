Лишь на днях депутаты задекларировали миллиарды собственной наличности и тут же на 2 квартал, под Пасху, получают от государства 153 миллиона бюджетных средств.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Между тем, на полную продолжается оптимизация через реорганизацию или закрытие больниц, школ, библотек, художественных и спортивных учреждений из-за нехватки средств в бюджете.

А справедливо и правильно было бы оптимизировать расходы на содержание власти, премии чиновникам и бюджетное финансирование парламентских партий.

Напомню, что наши требования отменить или приостановить выплату почти 700 миллионов в 2021 году на время пандемии снова не поддержаны ни властными, ни оппозиционными парламентскими партиями. Небольшая хорошая новость в том, что реагируя поддержанную общественностью нашу петицию Президент внес Законопроект о сокращении вдвое финансирования этих партий и отмене финансирования тех партий, которые набрали более 2 процентов, то есть партий Шария и тому подобное.

Можете представить, что если бы наша команда родной страны не зарегистрировала соответствующую петицию, а общество ее не поддержало, то эти партии в 2021 году получили бы более 1,5 миллиардов из бюджета?!

Поэтому сейчас ждите "исторических сообщений" в партийной рекламе о том, Христос Воскрес за наши деньги. В Черкассах, кстати, одна европейская и Патриотическая партия уже 10 дней как с бигморд поздравляет всех с Пасхой