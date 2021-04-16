Введение экспортной пошлины на металлолом позволило преодолеть дефицит сырья для металлургов и обеспечить стабильность работы предприятий отрасли. Об этом заявил народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в интервью Бизнес Цензор.



«Главным положительным эффектом от введения этой пошлины в 58 евро/т стало постепенное уменьшение дефицита лома для украинских метпредприятий. И в конце концов-его преодоление.

Если в 2016 году дефицит был около 20%. То постепенно он уменьшался. В 2020 году дефицит был ноль, или близок к нулю», - рассказал Кисилевский.



По его словам, благодаря введению в 2016 году и поэтапному повышению пошлины на лом, Украине удалось избавиться от дефицита этого необходимого сырья для металлургических предприятий. И на сегодня внутренние потребности металлургической отрасли в металлоломе полностью удовлетворены.



«В прошлом году было заготовлено около 2,9 млн тонн лома. Экспорт был незначительный-около 30 тыс. тонн. Фактически, металлургия потребила все, что заготовили заготовители», - пояснил Кисилевский.



Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что продление действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.



В то же время народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер отметила, что продление действия пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада должна как можно быстрее принять соответствующий закон.



Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.