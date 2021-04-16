Цензор.нет опубликовал фрагменты записи, сделанной СБУ в октябре 2020 года, на которой нардеп Олег Семинский договаривается с обвиняемым в его похищении криминальным авторитетом Андреем Мельником о том, как вместе будут «отжимать» у экс-министра транспорта Рудьковского акции крупнейшей газодобывающей компании «Нефтегаздобыча»

Из расшифровки фрагментов переговоров видно, что нардеп Семинский обещает своему подельнику "не дать остановить эту историю в парламенте", и заявляет, что рассчитывает на его участие - "чтобы эта дорога не была длинной, а была очень короткой".

Семинский также делится с Мельником тем, что на протяжении последних пяти лет он со своей стороны также вел работу по присвоению акций «Нефтегаздобычи» - а именно «суд, нормально я их поблагодарил… Машины сделал».

По данным Цензор.Нет, запись сделана ГУ по борьбе коррупцией и организованной преступностью СБУ по поручению прокурора Офиса генпрокурора Д. Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка О.В. в рамках слежки за А. Мельником.