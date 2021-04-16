Из расшифровки фрагментов переговоров видно, что нардеп Семинский обещает своему подельнику "не дать остановить эту историю в парламенте", и заявляет, что рассчитывает на его участие - "чтобы эта дорога не была длинной, а была очень короткой".
Семинский также делится с Мельником тем, что на протяжении последних пяти лет он со своей стороны также вел работу по присвоению акций «Нефтегаздобычи» - а именно «суд, нормально я их поблагодарил… Машины сделал».
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По данным Цензор.Нет, запись сделана ГУ по борьбе коррупцией и организованной преступностью СБУ по поручению прокурора Офиса генпрокурора Д. Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка О.В. в рамках слежки за А. Мельником.
Народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский неоднократно заявлял о его похищении в 2012 году, обвиняя в заказе преступления экс-министра транспорта Николая Рудьковского. На данный момент Семинский претендует на долю в бизнесе семьи Рудьковского стоимостью 150 млн долл.